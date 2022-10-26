За первое полугодие текущего года туристический поток по России увеличился в среднем на 44 процента.
"Общий объём турпотока вырос на 44процента, а количество поисковых запросов по теме туризма — на 17 процентов", — цитирует РИА Новости аналитические данные.
При этом россияне всё больше выбирают для отдыха:
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.