Турпоток по территории России вырос на 44 процента

За первое полугодие текущего года туристический поток по России увеличился в среднем на 44 процента.

"Общий объём турпотока вырос на 44процента, а количество поисковых запросов по теме туризма — на 17 процентов", — цитирует РИА Новости аналитические данные.

При этом россияне всё больше выбирают для отдыха:

гостевые дома,

хостелы,

недорогие "трёхзвёздочные" отели,

мини-отели.