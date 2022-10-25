АТОР: всё больше россиян собираются справлять Новый год в Африке

Всё больше россиян выбирают для путешествия страны Африки, в том числе и на новогодние праздники, сообщили в АТОР.

Так, согласно информации туроператоров, "ходовыми" направлениями стали:

Танзания,

Кения,

ЮАР.

"Сафари в Кении, например, обойдётся в 114 тысяч рублей с человека, пляжный тур в Занзибар с проживанием в трёхзвездочном отеле — от 13300 рублей", — цитирует данные РИА Новости.

Путешествие по ЮАР обойдётся примерно в 156 тысяч рублей.

Впрочем, операторы предупреждают, что раннее бронирование существенно сэкономит деньги россиян, тогда как в канун праздников стоимость может подскочить в два раза.