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"Роза Хутор" анонсирует дату открытия нового зимнего сезона

Туризм

Новый зимний сезон на "Роза Хутор" планируется открыть 23 декабря. Однако точная дата будет зависеть от текущих погодных условий, прежде всего наличия стабильного снежного покрова.

"Роза Хутор" анонсирует дату открытия нового зимнего сезона

Курорт вновь предложит гостям качественную горнолыжную инфраструктуру и самую большую зону катания в России — 105 километров трасс, которые обслуживают 32 современных подъемника. Для любителей горных лыж и сноуборда будут подготовлены 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны и тп. При этом курорт продолжает совершенствовать качество трасс. В новом сезоне будут расширены некоторые участки горнолыжных трасс на северном склоне хребта Аибга:

  • "Горизонт" (выше 1600 метров над уровнем моря),
  • пересечение трасс "Лабиринт" и "Тритон" (ниже 1600),
  • "Тритон" (ниже 1600)
  • и "Каскад" (ниже 1600).

В предстоящем сезоне гости "Роза Хутор" смогут воспользоваться услугами горнолыжной школы курорта. Инструкторы, имеющие удостоверения Национальной лиги, проведут групповые или индивидуальные занятия для разного уровня подготовки, в том числе и для новичков. Для маленьких гостей также организовано обучение — весь зимний сезон на курорте будут работать детские горнолыжные кемпы, клуб "Егорка". Занятия с юными райдерами проходят на отдельном склоне, под присмотром опытных сертифицированных инструкторов. Начиная с 7 января каждую субботу для детей в возрасте с 7 до 14 лет будут проходить соревнования по горным лыжам и сноуборду на Кубок "Хуторенок". Для маленьких гостей курорта также продолжат работать детские развлекательные клубы "Корпорация шалостей" и "Riders club".

Удобно, что все горнолыжное оборудование для детей и взрослых на "Роза Хутор" можно взять напрокат. В пунктах проката курорта появится новый инвентарь — приобретены дополнительные комплекты оборудования. Будет также полностью реновирован прокат в Горном приюте.

Продажа сезонных и многодневных ски-пассов на новый зимний сезон стартовала 1 августа. Сейчас действует прозрачная политика скидок: чем раньше покупается ски-пасс, тем выгодней цена. К примеру, если полная цена сезонного взрослого ски-пасса 59800 рублей, то в октябре его еще можно приобрести со скидкой 15%, в ноябре — с 10%. Аналогично устроена система скидок на многодневные ски-пассы (от 3х дней). Цена дня катания в этом зимнем сезоне будет зависеть от праздничных периодов и месяца катания и варьироваться от 3750 до 4750 рублей для взрослых и от 1900 до 2400 рублей — для детей (от 7 до 14 лет).

В преддверии нового зимнего сезона на "Роза Хутор" реновируется не только горнолыжная, но и отельная инфраструктура. Так, например, интерьеры востребованных апартаментов Azimut Valset будут обновлены, поэтому размещение в них этой зимой будет еще более приятным. Самые лучшие условия бронирования проживания в отелях, шале и апартаментах курорта, а также ски-пассы, услуги инструкторов, проката по-прежнему представлены на официальном сайте курорта www.rosakhutor.com.

В зимнем сезоне курорт "Роза Хутор" предложит не только разнообразные возможности для активного отдыха на горных трассах, но и увлекательные активности аprès-ski. Любителям гастрономического туризма курорт предлагает десятки ресторанов и кафе разных концепций и ценового сегмента — от кофеен до заведений с блюдами высокой кухни. Стоит отметить новый ресторан "Дичь" в Горной Олимпийской деревне, в котором планируется проводить специальные ужины в исполнении поваров-обладателей звезд Michellin Guide.

Продолжат работать такие круглогодичные аттракционы, как родельбан, оснащенный теперь яркой иллюминацией, тюбинг, высокогорные качели и мосты, в том числе "стеклянный". Отдыхающие также смогут покататься на санях тобогганах и собачьих упряжках. С 1 декабря в Ледовом дворце курорта начнет действовать семейный каток.

В ходе сезона на курорте ожидается проведение нескольких масштабных спортивных и музыкальных событий. Календарный график фестивалей будет объявлен дополнительно.

Как отметил генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский:

"Роза Хутор" по-настоящему уникальный курорт, прежде всего, потому что здесь возникло удивительное сочетание гения места и созидающей человеческой энергии. Из года в год мы держим первенство в России с точки зрения качества горнолыжной инфраструктуры и клиентского сервиса. Однако, мы не останавливаемся на достигнутом. Каждый сезон мы встречаем с одной целью — чтобы наши гости получили лучшие впечатления от отдыха в горах Сочи и стремились возвращаться к нам вновь и вновь".

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Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина
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