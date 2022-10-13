"Роза Хутор" стал победителем Russian Event Awards

12 октября в рамках Межрегионального туристического форума "Интурмаркет. Осень" состоялся финал окружного этапа Национальной премии Russian Event Awards Северо-Кавказского и Южного федеральных округов 2022, в котором было представлено 52 проекта из 8 регионов страны.

Организаторами итоговых мероприятий, которые прошли в Ялте, выступили Министерство курортов и туризма Республики Крым, ФРОС Region PR, ООО "Консалтинг-Тур" и при поддержке Международной туристической выставки "Интурмаркет".

В торжественной церемонии награждения принял участие министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, а также представители туристической отрасли России. Всего было заявлено 17 номинаций в трех из которых "Роза Хутор" стал абсолютным лидером. Эксперты премии признали его первенство в номинации "Лучшее туристическое событие в области спорта", где был представлен знаменитый Фестиваль бега ROSA RUN (ООО "Архитектура спорта). Он проходит на курорте уже в течение семи лет в первые дни мая. В 2022 году в нем приняли участие более 4 тысяч спортсменов из разных регионов страны. В этой же номинации "Роза Хутор" получил и второе место с проектом Hot Snow Battle. В центре этого необычного для лета мероприятия — специальная конструкция из снега, который доставляют с горных вершин. На такой искусственно возведенной "горке" райдеры, скучающие по зиме, соревнуются в мастерстве владения горными лыжами и сноубордом, показывая разные трюки.

"Роза Хутор" также победил в номинации "Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия". Таким образом эксперты отрасли отметили достижения курорта в создании лучшей атмосферы и качественной инфраструктуры для ивентов разного уровня и направленности.

Курорт также занял первое место в номинации "Лучшее детское туристическое событие", здесь был отмечен Кубок "Хуторенок". Эти детские соревнования пользуются большой популярностью. Зимний кубок проводится с 2016 года в дисциплинах горные лыжи и сноуборд для девочек и мальчиков разных возрастных групп. Впервые в 2022 году стал проводится и летний "Хуторенок" в трех дисциплинах — бег, беговел и самокат. За время существования кубка в нем приняли участие более 6 тысяч детей.

Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году и проводится при поддержке Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм).