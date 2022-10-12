"Роза Хутор" предлагает "Полет на Стреле"

Летний сезон продлится на "Роза Хутор" до 6 ноября включительно. До этого времени продолжат работать основные канатные дороги, пешие маршруты в горах, аттракционы и развлечения.

С 7 по 30 ноября на регулярную профилактику перед зимним сезоном отправятся канатные дороги "Олимпия", "Заповедный Лес", "Кавказский Экспресс", "Волчья Скала" и "Эдельвейс", а также аттракцион родельбан. В этот же период гостям курорта будет предложен специальный тариф "Полет на Стреле". Он включает в себя не только посещение интерактивного этно-парка "Моя Россия" и Музея Археологии, но и позволяет прокатиться на канатной дороге "Стрела", которая запускается только в межсезонье и является одной из самых длинных в Европе (протяженность более 3.8 км.). Этот подъемник доставит с высоты 560 метров в Роза Долине на отметку 1600 метров, где будет расположена главная событийная площадка — Горный парк "Стрела".

Здесь гости "Роза Хутор" смогут сделать красочные фото на фоне впечатляющих горных ландшафтов и "мачты желаний" с разноцветными флажками, пройтись по мифическим каменным лабиринтам, ударить в "гонг для управления погодой", пожелав скорейшего приближения снежной зимы. В парке также будет расположена выставка горной техники. Гости курорта увидят, например, ратрак, который готовит трассы и делает знаменитый "вельвет", мобильную и стационарную снежные пушки, обеспечивающие достаточное количество снега при минусовой температуре, и другую специальную технику.

В период межсезонья курорт впервые планирует разыграть среди гостей, приобретших прогулочный билет "Полет на Стреле", специальный приз — летний сезонный билет на канатные дороги. Для участия в конкурсе необходимо после прогулки в Горном парке обратиться в сувенирный магазин "Роза Хутор" (площадь Мзымта, рядом с Инфорцентром), оставить там в лототроне прогулочный билет со своими контактными данными, предварительно обменяв его на подарочную открытку с видом курорта (подробные условия конкурса опубликованы на сайте www.rosakhutor.com). Подведение итогов розыгрыша пройдет 14, 21 ноября и 1 декабря в официальном телеграмм-канале "Роза Хутор".

С 1 декабря канатные дороги курорта с подъемом на Роза Пик и аттракцион родельбан вновь возобновят свою работу.