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На "Роза Хутор" готовятся к школьным каникулам

Туризм

В период с 21 октября по 06 ноября на "Роза Хутор" будут действовать сниженные цены на развлечения для юных гостей курорта.

На "Роза Хутор" готовятся к школьным каникулам

Так, детский билет в Музей Археологии обойдется всего в 90 рублей вместо обычных 190. Акция также будет распространяться и на билеты для взрослых. В коллекции музея можно увидеть исторические материалы, полученные в ходе археологических изысканий в районе строительства олимпийских объектов в 2010–2014 годах. Экспонаты в понятной для детей форме иллюстрируют богатую историю региона: c момента образования Кавказских гор и до периода Нового времени. Здесь представлены реалистичные копии орудий труда, оружия, предметов быта, женских украшений и многое другое. Наибольший интерес представляют интерактивные комплексы: "Карта памятников и артефактов", "Животные каменного века", "Кавказская средневековая усадьба", "Приключения барона Торнау". В собрании музея имеются и такие необычные экспонаты как череп большого кавказского пещерного медведя (около 27 тыс. лет) и аммониты (около 116 млн. лет).

Экспозиция Музея Археологии вызывает большой интерес у гостей курорта. Только за текущий летний сезон его посетили более 22 тысяч человек. Музей удостоен национальной премии в сфере товаров и услуг для детей "Золотой медвежонок" — за специальные сервисы для детей, в том числе за современный формат экспонирования.

— Помимо обзорных экскурсий, в ходе которых применяются современные технологии дополненной реальности, в Музее Археологии проходят специальные образовательные программы. Они позволяют ребятам в возрасте 6-12 лет почувствовать себя настоящими археологами или перенестись в доисторическую эпоху и стать древним охотником. Специально для программы "Археологическая экспедиция" в музее создана песочница, в которой проходят раскопки. Во время "Дня первобытного человека" можно научиться шить одежду из настоящей шкуры, делать древние орудия труда и талисманы. Программа "Искусство каменного века" познакомит ребят с наскальной живописью и музыкальными инструментами, которые использовали наши предки. Во время детских осенних каникул стоимость билетов на все программы будет также снижена, — рассказала заместитель начальника управления проектов и услуг курорта "Роза Хутор" Юлия Зинченко.

Специальные предложения в дни осенних каникул будут действовать не только в Музее Археологии "Роза Хутор". При покупке любого прогулочного билета в кассах курорта можно будет также получить скидки на аттракцион родельбан, пешие прогулки в горах и образовательные программы Центра активного отдыха курорта.

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Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина
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