Путешественникам не нужно отменять свои поездки в Крым, ведь транспортных запретов на полуострове нет. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Она также пообещала представить дополнительные меры, направленные на поддержку туризма в Республике Крым.
"Транспортные ограничения для поездок в Крым отсутствуют", — подчеркнула руководитель Ростуризма.
По словам Догузовой, порядка тысячи туристов воспользовались правом на продление проживания в гостиницах после инцидента на Крымском мосту.
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