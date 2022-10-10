Ростуризм: все желающие могут беспрепятственно отправиться на отдых в Крым

Путешественникам не нужно отменять свои поездки в Крым, ведь транспортных запретов на полуострове нет. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она также пообещала представить дополнительные меры, направленные на поддержку туризма в Республике Крым.

"Транспортные ограничения для поездок в Крым отсутствуют", — подчеркнула руководитель Ростуризма.

По словам Догузовой, порядка тысячи туристов воспользовались правом на продление проживания в гостиницах после инцидента на Крымском мосту.