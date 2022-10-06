Туроператоры России попросили власти освободить от мобилизации своих сотрудников

Российские туристические агентства и туроператоры обратились к правительству РФ с просьбой не призывать ключевых сотрудников во время частичной мобилизации.

Они отправили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с перечнем приоритетных специальностей и должностей.

"По нашему мнению, указанные специалисты, а также работники, занимающие соответствующие должности, подлежат бронированию в условиях частичной мобилизации", — гласит письмо, подписанное главами российских туристических союзов и ассоциаций.

В сообщении утверждается, что если высококвалифицированные работники будут мобилизованы, индустрии придётся перестраивать существующие процессы, а это займёт неопределённое время.