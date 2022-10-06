Российские туристические агентства и туроператоры обратились к правительству РФ с просьбой не призывать ключевых сотрудников во время частичной мобилизации.
Они отправили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с перечнем приоритетных специальностей и должностей.
"По нашему мнению, указанные специалисты, а также работники, занимающие соответствующие должности, подлежат бронированию в условиях частичной мобилизации", — гласит письмо, подписанное главами российских туристических союзов и ассоциаций.
В сообщении утверждается, что если высококвалифицированные работники будут мобилизованы, индустрии придётся перестраивать существующие процессы, а это займёт неопределённое время.
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