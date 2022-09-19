Объявлены результаты конкурса Proбренд 2022 года

В Москве, в отеле Novotel Moscow Centre, завершилась торжественная церемония награждения победителей и призеров Четвертого международного маркетингового конкурса в сфере туризма "PROбренд — 2022".

Ознакомиться с результатами конкурса можно по ссылке.

В сложном для турбизнеса и мировой общественности 2022 году на конкурс поступило 319 заявок из России, Казахстана и Киргизии, рассказали организаторы конкурса — Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ.

Второй год подряд безоговорочным лидером по количеству заявок становится номинация "Видеобрендинг" — в нее подана пятая часть всех заявок.

Головокружительный взлет в 2022 году сделала номинация "Брендированная полиграфия", поднявшись с четвертого места сразу на второе! В очередной раз Оргкомитет отмечает, что печатная продукция не сдает позиций в маркетинге. Печатные каталоги, буклеты и календари рассматриваются участниками как равные по эффективности с интернет-пространством средства продвижения брендов.

Популярны у конкурсантов и номинации "Брендинг территорий" и "Брендированная сувенирная продукция", поделившие третью строчку в рейтинге по количеству заявок.

Еще одним трендом 2022 года, как и два года назад, стал интерес к конкурсу со стороны студентов российских вузов — будущих специалистов туриндустрии. Оргкомитет принял решение оценивать студенческие проекты отдельно. Кстати, два студенческих проекта-победителя были присланы на конкурс PROбренд-2022 из Казахстана, их награждение состоится в Астане, на туристической выставке Astana Travel Expo и KITF.

В рейтинге регионов по количеству присланных заявок и числу призеров и победителей лучшей стала Свердловская область, регион получил специальную награду за активное продвижение туризма.

Международный маркетинговый конкурс "PROбренд" — это не только выявление лучших. Это обмен опытом, новые знания, контакты, идеи и будущие совместные проекты.

Поздравляем всех, кто получил заслуженные награды!