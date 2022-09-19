Эксперты туротрасли: cезон-2022 в РФ провален из-за "южной жадности"

Туристический сезон 2022 года выявил все проблемы отрасли и продемонстрировал причины её медленного внутреннего развития. Сокращение потока туристов в Европу на 95 процентов отечественным курортам — увы — не помогло стать второй Турцией, Грецией или Черногорией.

Действительно, проблем с выездом за границу сейчас очень много, но прогнозируемый итог сезона-2022 — падение потока на 6,2%.

В приоритете находятся южные курорты — и тут выясняется, что:

Крым этим летом "просел" на 20-25%.

Анапа показала спад на 7-10%.

В Турцию выехали почти пять миллионов россиян.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в интервью "Новым известиям" пояснил, что путешествия по России банально дороже.

Стоимость сочинского отеля с четырьмя звёздами с включёнными завтраками составляет 65 тыс. рублей при том, что в Турции за эти деньги можно получить отель пять звёзд в Кемере и Мармарисе.

По данным экспертов, турецкая модель работает на массовость. Плюс государство инвестирует в развитие туризма, вводит ряд поддерживающих мер по льготным закупкам, налогам, по поддержке инфраструктуры. В России же высокие цены — совсем не гарантия сервиса.

Как отметил тревел-блогер Максим Ращенков, причиной этого является слабая конкуренция и "жирные аппетиты" отельеров. Плюс многие гостевые дома находятся вне законодательного поля, их количество достаточно большое, а "мышление их владельцев застряло на уровне 80-х годов".

Наблюдается и большая проблема с кадрами. В отрасль приходит персонал, который "не хочет работать вообще, а хочет только получать деньги".

Так что в настоящее время меры господдержки зачастую не до конца продуманы и не системны.

В случае с НДС обнулили только для гостиниц, и крупные туроператоры теперь не могут предъявить к вычету свой НДС, цены на туры не падают. Есть проблемы с кешбэком — если клиент намерен купить такой тур, во время действия госпрограммы отельеры… просто повышают цены на 20%.

Можно отдыхать и в России, но это решение — однозначно без гарантий хорошего сервиса. Он, как уже писала Pravda.Ru может оказаться волшебным за небольшие деньги, а может ужасным — за высокую цену.