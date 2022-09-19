Туристический сезон 2022 года выявил все проблемы отрасли и продемонстрировал причины её медленного внутреннего развития. Сокращение потока туристов в Европу на 95 процентов отечественным курортам — увы — не помогло стать второй Турцией, Грецией или Черногорией.
Действительно, проблем с выездом за границу сейчас очень много, но прогнозируемый итог сезона-2022 — падение потока на 6,2%.
В приоритете находятся южные курорты — и тут выясняется, что:
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в интервью "Новым известиям" пояснил, что путешествия по России банально дороже.
Стоимость сочинского отеля с четырьмя звёздами с включёнными завтраками составляет 65 тыс. рублей при том, что в Турции за эти деньги можно получить отель пять звёзд в Кемере и Мармарисе.
По данным экспертов, турецкая модель работает на массовость. Плюс государство инвестирует в развитие туризма, вводит ряд поддерживающих мер по льготным закупкам, налогам, по поддержке инфраструктуры. В России же высокие цены — совсем не гарантия сервиса.
Как отметил тревел-блогер Максим Ращенков, причиной этого является слабая конкуренция и "жирные аппетиты" отельеров. Плюс многие гостевые дома находятся вне законодательного поля, их количество достаточно большое, а "мышление их владельцев застряло на уровне 80-х годов".
Наблюдается и большая проблема с кадрами. В отрасль приходит персонал, который "не хочет работать вообще, а хочет только получать деньги".
Так что в настоящее время меры господдержки зачастую не до конца продуманы и не системны.
Можно отдыхать и в России, но это решение — однозначно без гарантий хорошего сервиса. Он, как уже писала Pravda.Ru может оказаться волшебным за небольшие деньги, а может ужасным — за высокую цену.
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