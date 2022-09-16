Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди внёс предложение насчёт возможности безвизовых туристических поездок.
Путин подчеркнул, что многие россияне искренне интересуются многообразной и богатой культурой Индии. В завершение президент РФ порекомендовал сделать 2024 год "Перекрёстным годом России и Индии".
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