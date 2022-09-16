За лето 2022 года Кижи посетило вдвое больше туристов из-за рубежа

Музей-заповедник Кижи отчитался о рекордном росте туристического потока за лето 2022 года.

В дирекции музейного комплекса такую динамику связывают с ограничениями для россиян на международные поездки. Как показал анализ, за три летних месяца остров посетило в два раза больше туристов, чем год назад.

Республика Карелия становится всё популярнее и у туристов из-за рубежа, сообщает портал karelinform.ru. В текущем году местные достопримечательности посетило на 61% иностранцев больше, чем за тот те период 2021 года. Природными красотами и архитектурными достопримечательностями Карелии в текущем сезоне приезжали любоваться путешественники из 75 стран, но больше прирост западных туристов зафиксирован из Швеции, Финляндии и Эстонии.

Сами карелы предпочли отдыхать летом в России, но не в домашнем регионе. Туроператоры рассказали, что жители республики ездили к Черному, Азовскому и Каспийскому морям.