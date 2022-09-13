Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал решение некоторых стран ЕС перестать выдавать гражданам РФ визы.
"На туристический бизнес в России это никак не влияет. Абсолютное большинство государств оформляет визы в обычном режиме. Например, Испания, Франция, Германия", — отметил специалист.
Он подчеркнул, что из-за коронавирусной пандемии и социально-политических проблем менее пяти процентов граждан РФ, которые отправляются за границу, посещают страны шенгенской зоны.
"Туристские потоки туда почти не генерируются. Потому что платёжные системы не работают. Нет прямого транспортного сообщения и соответствующей консульской поддержки, поскольку эти службы сокращены", — заключил эксперт.
Ранее девять государств-членов Евросоюза отказались принимать документы россиян для оформления туристической визы. По данным АТОР, эту меру ввели
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