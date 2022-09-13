В Гидрометцентре пообещали 30-градусную жару на российских курортах

На этой неделе температура воздуха на полуострове Крым и в Краснодарском крае поднимется до 30 градусов, а вода прогреется до 25 градусов.

С таким прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В интервью агентству ТАСС он также пообещал жару в Ялте и на сочинских пляжах.

"В Сочи в первой половине недели будет еще 23-25 градусов, а с четверга — до 25-27 градусов. Бархатный сезон начался рано, но проходит хорошо", — отметил Вильфанд.

Настроение туристам могут подпортить только дожди, которые ожидаются в ближайшие дни, предупредили в ведомстве.