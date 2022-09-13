На этой неделе температура воздуха на полуострове Крым и в Краснодарском крае поднимется до 30 градусов, а вода прогреется до 25 градусов.
С таким прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В интервью агентству ТАСС он также пообещал жару в Ялте и на сочинских пляжах.
"В Сочи в первой половине недели будет еще 23-25 градусов, а с четверга — до 25-27 градусов. Бархатный сезон начался рано, но проходит хорошо", — отметил Вильфанд.
Настроение туристам могут подпортить только дожди, которые ожидаются в ближайшие дни, предупредили в ведомстве.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.