Прямые рейсы на Кубу и в Венесуэлу будут вновь открыты для россиян с 1 октября

Российские туристы вновь получат возможность полететь на Кубу и в Венесуэлу прямыми рейсами. Такую информацию предоставил АТОР.

С 1 октября компания Nordwind Airlines запустит два прямых рейса в неделю на Венесуэлу, а в конце месяца к ним добавятся ещё два.

Рейсы в кубинский Варадеро будут открыты сначала три раза в неделю, а с 30 октября к ним добавится ещё четвёртый рейс.