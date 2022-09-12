Российские туристы вновь получат возможность полететь на Кубу и в Венесуэлу прямыми рейсами. Такую информацию предоставил АТОР.
С 1 октября компания Nordwind Airlines запустит два прямых рейса в неделю на Венесуэлу, а в конце месяца к ним добавятся ещё два.
Рейсы в кубинский Варадеро будут открыты сначала три раза в неделю, а с 30 октября к ним добавится ещё четвёртый рейс.
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