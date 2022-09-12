CSM: Запад с помощью санкций стимулировал развитие внутреннего туризма в РФ

Санкции, введённые западными государствами в отношении Москвы, оказали положительное влияние на развитие внутреннего туризма в РФ. Об этом сообщает The Christian Science Monitor.

По информации американского издания, граждане России стали всё чаще путешествовать по своей стране. В статье перечислены самые популярные направления для туризма внутри РФ:

Сочи;

Краснодар;

Камчатский край;

Озеро Байкал;

Европейская часть Арктики;

Балтийское море.

Кроме того, в материале подчёркивается: жизнь россиян практически не изменилась на фоне санкций, поэтому они продолжают активно путешествовать.