Санкции, введённые западными государствами в отношении Москвы, оказали положительное влияние на развитие внутреннего туризма в РФ. Об этом сообщает The Christian Science Monitor.
По информации американского издания, граждане России стали всё чаще путешествовать по своей стране. В статье перечислены самые популярные направления для туризма внутри РФ:
Кроме того, в материале подчёркивается: жизнь россиян практически не изменилась на фоне санкций, поэтому они продолжают активно путешествовать.
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Коллективный Запад использует нерешительность РФ для укрепления ВСУ.