Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" принял решение о возобновлении полётов в ОАЭ, Сейшелы и Таиланд на зимний период. Об этом проинформировал представителей прессы гендиректор компании Сергей Александровский.
Гендиректор добавил, что в зимней расписании "Аэрофлота" остаются рейсы на Анталью, в Стамбул и на Мальдивы.
Также будет обсуждаться возможность полётов в Египет и на Гоа из Москвы, добавили в авиакомпании.
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