"Аэрофлот" снова запустит рейсы в ОАЭ и Таиланд зимой

Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" принял решение о возобновлении полётов в ОАЭ, Сейшелы и Таиланд на зимний период. Об этом проинформировал представителей прессы гендиректор компании Сергей Александровский.

Гендиректор добавил, что в зимней расписании "Аэрофлота" остаются рейсы на Анталью, в Стамбул и на Мальдивы.

Также будет обсуждаться возможность полётов в Египет и на Гоа из Москвы, добавили в авиакомпании.