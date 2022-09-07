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Призеров "PROбренд - 2022" наградят 14 сентября в Москве

Туризм

Торжественная церемония награждения победителей IV международного маркетингового конкурса в сфере туризма "PROбренд — 2022" состоится 14 сентября 2022 года в Москве в отеле Novotel Moscow Centre.

Призеров "PROбренд - 2022" наградят 14 сентября в Москве

В сложном для турбизнеса и мировой общественности 2022 году на конкурс поступило 319 заявок из России, Казахстана и Киргизии, рассказали в Евразийском содружестве специалистов туриндустрии — ЕСОТ, организаторе конкурса.

Второй год подряд безоговорочным лидером по количеству заявок становится номинация "Видеобрендинг" — в нее подана пятая часть всех заявок. Кроме того, сохраняется прошлогодняя тенденция — большинство участников предоставили видеоролики в качестве дополнительных материалов в другие номинации. Видео уверенно выходит на первые позиции в наборе инструментов для продвижения брендов.

Головокружительный взлет в 2022 году сделала номинация "Брендированная полиграфия", поднявшись с четвертого места сразу на второе! В очередной раз Оргкомитет отмечает, что печатная продукция не сдает позиций в маркетинге. Печатные каталоги, буклеты и календари рассматриваются участниками как равные по эффективности с интернет-пространством средства продвижения брендов.

Популярны у конкурсантов и номинации "Брендинг территорий" и "Брендированная сувенирная продукция", поделившие третью строчку в рейтинге по количеству заявок.

ТОП-5 регионов по числу поданных заявок:

1. Свердловская область.

2-4. Московская область, Ленинградская область, Ростовская область

5. Республика Крым

Еще одним трендом 2022 года, как и два года назад, стал интерес к конкурсу со стороны студентов российских вузов — будущих специалистов туриндустрии. Оргкомитет принял решение оценивать студенческие проекты отдельно.

Международный маркетинговый конкурс "PROбренд" — это не только выявление лучших. Это обмен опытом, новые знания, контакты, идеи и будущие совместные проекты.

Вся актуальная информация оперативно размещается на сайте ЕСОТ и на страницах содружества в социальных сетях.

Конкурс проводится при поддержке Института гостиничного бизнеса и туризма Российского университета дружбы народов, ассоциации "Народные художественные промыслы России", "Ассоциации музеев космонавтики" (АМКОС).

Генеральный партнер — горный курорт "Роза Хутор".

Партнеры конкурса: Роскосмос, компания "Автодор-платные дороги", издательство "Бомбора", компания "Русский путешественник".

Генеральный информационный партнер — "Комсомольская правда".

Генеральный интернет-партнер — Pravda.Ru.

Официальные информационные партнеры — "Известия", "Аргументы и факты".

Информационные партнеры: туристический портал 100 Дорог, туристический портал TRIP2RUS. RU, издательство "Аякс-пресс", путеводители "Полиглот", Журнал "Отель", туристическая выставка "Интурмаркет".

Контакты Оргкомитета:

[email protected] 

https://union-esot.com/?page_id=110

https://vk.com/union.esot

https://zen.yandex.ru/id/5d0612dcc8a6920d902581e7?lang=ru&clid=300

https://t.me/probrand_esot

Видеоканал PROбренд

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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