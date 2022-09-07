Бандурин: страны Прибалтики — транзитное направление для россиян

Эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин комментируя Pravda.Ru заявление глав МИД стран Балтии об ограничении въезда россиянам без шенгенских виз, сообщил, что Латвия, Литва и Эстония являются всего лишь транзитным направлением, поэтому, если человек захочет поехать в Европу, то выберет иной путь.

"Ну согласовали они — дальше что? Будут очереди. Поедут люди по-другому: через Финляндию. Многие люди, кто путешествует, используют вот эти страны лишь как транзитные направления, то есть, проехать мимо и дальше ехать в Европу — в Германию, в Венгрию, в Польшу", — отметил он.

По словам эксперта, в настоящее время непонятно, как они собираются реализовывать соответствующие договорённости.

"Ситуация непонятная, для чего это делается. Не знаю. Посмотрим, как они это все будут делать. Это же вопрос технический, как всегда", — рассуждает собеседник Pravda.Ru.

Кроме того, Бандурин пояснил, что раньше прибалтийские страны получали от транзита доход, теперь финансы уходят в бюджет Анкары.

"Когда запретили авиаперевозки, люди ехали в Прибалтику, а из Риги или из Таллина, или из Вильнюса летели в Европу дальше отдыхать или ещё как-то добирались. Но опять же, они играют не себе на руку, это они играют на руку Турции, которая оказалась сейчас таким авиационным транзитным хабом", — заключил он.

Напомним, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что страны Балтии ограничат передвижение россиян, у которых есть шенгенские визы ЕС, через границы с Россией и Белоруссией.