Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что россияне потратили примерно 7 млрд рублей на покупку турпоездок по России с 25 августа. По программе возврата средств за путешествия покупателям вернут около 1,5 млрд рублей.
"Свежие цифры на сегодня — почти на 7 млрд рублей уже куплено туров, а сам кешбэк составил 1,5 млрд рублей", — заявила Догузова во время выступления на Восточном экономическом форуме.
По словам главы ведомства, отдельно решено поддержать Дальний Восток, для чего предельный кешбэк за туры в данном направлении будет увеличен до 40%.
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