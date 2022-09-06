С 25 августа россияне потратили около 7 млрд рублей на туры с кешбэком

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что россияне потратили примерно 7 млрд рублей на покупку турпоездок по России с 25 августа. По программе возврата средств за путешествия покупателям вернут около 1,5 млрд рублей.

"Свежие цифры на сегодня — почти на 7 млрд рублей уже куплено туров, а сам кешбэк составил 1,5 млрд рублей", — заявила Догузова во время выступления на Восточном экономическом форуме.

По словам главы ведомства, отдельно решено поддержать Дальний Восток, для чего предельный кешбэк за туры в данном направлении будет увеличен до 40%.