Для семей и детей военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции, могут появиться именные сертификаты для получения туристического кешбэка.
С таким предложением выступил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
По его словам, семьи участников СВО получат возможность путешествовать по России, а государство компенсирует значительную часть потраченных на это средств.
Глава региона также предложил расширить список доступных в программе туробъектов, включив туда экологические тропы и путешествия по местам боевой славы.
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Бойцы народных республик подвергались избиениям со стороны противника.