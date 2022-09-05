Семьи участников СВО могут получить именные сертификаты на туристический кешбэк

Для семей и детей военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции, могут появиться именные сертификаты для получения туристического кешбэка.

С таким предложением выступил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

По его словам, семьи участников СВО получат возможность путешествовать по России, а государство компенсирует значительную часть потраченных на это средств.

Глава региона также предложил расширить список доступных в программе туробъектов, включив туда экологические тропы и путешествия по местам боевой славы.