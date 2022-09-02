Ассоциация туроператоров: Турция впервые уступила место российским курортам

Прошедшим летом россияне впервые чаще отдавали предпочтение российским курортам, чем турецким пляжам, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По подсчетам экспертов АТОР, летний отпуск в России провели 2,4 миллиона граждан РФ, тогда как в Турцию отправились только 1,9 миллиона человек.

Россияне отдыхали в Краснодарском крае, на Северном Кавказе, в Санкт-Петербурге и на полуострове Крым. Также набирают популярность туры на Алтай, в Казань, Тюменскую и Калининградскую области.