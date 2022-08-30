АТОР: россияне потратили на зарубежный отдых на 40—50% больше, чем в 2021 году

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заявил, что россияне потратили на зарубежный отдых на 40-50% больше, чем в 2021 году.

По словам Ромашкина, рост цен на зарубежные туры во многом был связан с удорожанием авиаперевозок. Он заявил в беседе с NEWS.ru, что, несмотря на это, разброс цен на путёвки достаточно большой.

Представитель АТОР рассказал, что семь ночей в отеле с 4-5* в Египте обошёлся россиянам в 65 тыс. рублей на одного человека, в Объединенных Арабских Эмиратах — 75 тыс. рублей. В разы дешевле гражданам РФ пришлось заплатить за отдых в странах СНГ. Семь дней в трёхзвёздочном отеле в Абхазии (с трёхразовым питаниям) стоили 30 тыс. рублей, в Белоруссии — 27 тыс. рублей.

Ромашкин отметил, что в январе — июне россияне совершили на 24,5% больше заграничных поездок, чем в первом полугодии прошлого года.

По мнению Ромашкина, новый тренд россиян ехать отдыхать "не куда хотят, а куда можно" даёт неплохие перспективы для развития внутреннего туризма. Вице-президент АТОР предполагает, что Таиланд может подвинуть Египет, а турпоток в Азию будет увеличиваться.