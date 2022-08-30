Большой гастрофестиваль пройдет на "Роза Хутор" в первые дни осени

Гастрономический фестиваль "Еда как искусство" пройдет на курорте с 1 по 4 сентября. Его главной площадкой станет Горная Олимпийская деревня. Здесь, на высоте более 1000 метров над уровнем моря, представители лучших ресторанов Сочи продемонстрируют свое мастерство приготовления разных блюд. Причем, каждый день фестиваля будет посвящен новой теме, что позволит участникам фестиваля познакомиться с последними гастрономическими веяниями и получить незабываемые эмоции и впечатления.

1 сентября пройдет на фестивале под слоганом "Шеф-повар — художник на кухне!". Участвующие рестораны представят на суд публики свои стопроцентные хиты, т. е. фирменные блюда своих шефов. Во второй день праздника (2 сентября), гостям будет предложено познакомиться с фудпейрингом — это концепция подбора ингредиентов для создания блюд, напитков, а также идеальных пар "блюдо — напиток". Этот метод был открыт в свое время одним бельгийским шефом (с тремя звездами Мишлен), когда он столкнулся с невероятно интересным сочетанием вкусов черной икры и белого шоколада. С тех пор повара занимаются подбором необычных, но однозначно вкусных сочетаний продуктов и напитков. Поэтому желающим пощекотать свои рецепторы нетривиальными вкусовыми ощущениями будет чем занять себя на гастрофестивале "Роза Хутор". 3 сентября будет посвящен практически вечному вопросу — "Все же, рыба или мясо?". Очевидно, по итогам этого гастросражения, каждый дегустатор блюд из рыбы или мяса в исполнении сочинских кулинаров, сделает для себя определенные выводы и примет важное решение. И, наконец, после всех излишеств, 4 сентября участникам фестиваля напомнят о здоровом питании. В этот день можно будет убедиться, что "Самая правильная еда" тоже может быть вкусной.

Помимо главной гастрономической составляющей праздника гостей курорта ждут увлекательные квесты, художественные и танцевальные мастер-классы и конкурсы, винное казино, выставка картин, локальный маркет с товарами ручной работы, йога, медитации с поющими тибетскими чашами и многое другое. Поскольку за музыкальное сопровождение гастрособытия отвечают популярные кавербэнды, то вечерами можно будет потанцевать под звуки и ритмы зарубежной и отечественной эстрады. А завершаться каждый фестивальный день будет очень романтично — просмотром кинофильма под открытым звездным небом в окружении горных вершин.

Участие в фестивале "Еда как искусство" — бесплатное. В дни его работы, с 1 по 4 сентября, канатная дорога "Олимпия", ведущая из Роза Долины в Горную Олимпийскую деревню (и обратно), будет действовать до 23.00.