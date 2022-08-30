Авиаэксперт Попов: "короткие" полёты на юг стали безопаснее

Росавиация разрешила российским авиакомпаниям летать из центральной части России на юг через Волгоград и Астрахань, а не через Казахстан, как было ранее.

"Время в пути при перелётах из Петербурга и Москвы в Сочи и Турцию уменьшится на 20-30 минут", — сообщили представители авиавластей.

Однако это вызвало вопросы у пассажиров: неужели стало безопаснее летать, несмотря на продолжение СВО?

Ведь источники в авиаруководстве РФ ранее заявляли, что аэродромы юга России откроют только тогда, когда от систем ПВО будет зачищено пол-Украины?

В соцсетях отреагировали достаточно цинично, "перепев" песню популярной российской звезды. Строки "Тебе долго лететь не нравится, ты на юг спешишь, в бокал добавляя лёд. Но какая разница, каким ты классом летишь, если сбили твой самолёт?" уже вышли в топы развлекательных ресурсов.

Впрочем, у разрешения на полёты есть и другие версии.

Журналист и политолог Андрей Гусий ранее предупреждал, что готовится "короткий маршрут", подразумевающий даже открытие аэропорта Краснодара.

Банальная экономия. Российские самолёты используют воздушное пространство Казахстана, причём в большом объеме, а это — немалые деньги.

Есть информация об улучшении ситуации с безопасностью полётов — ранее, по данным сервиса Flightradar, таким путём летали спецборты российских служб и ведомств.

Глава RunAvia Андрей Патраков заявил, что так "авиационные власти РФ готовятся к запрету полётов российских авиакомпаний в воздушном пространстве иностранных государств, включая Казахстан, в связи с официальным решением ИКАО о "плохом состоянии с безопасностью полётов в РФ" (так называемом красном флажке).

Pravda.Ru обратилась к заслуженному лётчику, замглавреда журнала "Авиапанорама" Владимиру Попову с вопросом: каковы же реальные причины такого решения?

"Раньше полёты были закрыты в области Воронежа, Ростова и самого Краснодара, где Донецкая и Луганская республики граничат с РФ. Сейчас войсковые операции, проведённые успешно за последние полгода, отодвинули противника в сопредельную сторону — вглубь Украины. Соответственно, возможность провокации, поражения украинскими средствами ПВО гражданских бортов уменьшена", — считает генерал-майор в отставке. "Часть воздушных маршрутов будет открыта для гражданской авиации и через Волгоград, Элисту, Кавказские Минеральные Воды — выход на Сочи. Это возможность обеспечить экономичность полётов, в том числе за счёт уменьшения траты топлива (лететь меньше на 20-40 минут). На осень это тоже актуально, поскольку ещё отпускной период продолжается", — пояснил авиаэксперт.

Что же касается возможного "красного флажка" от ИКАО, по мнению заслуженного лётчика, это решение политическое, оно "мало связано с экономикой или техникой". Он уверен, что это — следствие и часть санкций США и Канады, да ещё и штаб-квартира ИКАО находится в Канаде (Оттаве).

"Имидж ИКАО будет подорван тем, что они идут в угоду политическим решениям отдельных стран. Ведь эта организация была создана и развивалась для обеспечения безопасности любой ценой для всех стран мира, вне зависимости от политики. К сожалению, на сегодняшний день всё поворачивается по-другому", — заключил Владимир Попов.