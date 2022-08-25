На курорте “Роза Хутор” пройдёт осенний фестиваль New Star Weekend

Музыкально-спортивный фестиваль в горах New Star Weekend пройдёт на круглогодичном горном курорте "Роза Хутор” с 16 по 18 сентября. Гостей ждут 3 дня отдыха от городской суеты, 5 музыкальных сцен, более 40 выступлений, а также заезд на шоссейных велосипедах, скейтбординг, хайкинг и йога.

Музыкально-спортивный фестиваль в горах New Star Weekend

"Идея появилась во время пандемии. Когда мир изменился до неузнаваемости, и мы оказались ограничены в выборе мест для путешествий, перед командой фестиваля встал вопрос, а как мы можем повлиять на ситуацию и каким образом дать надежду на общение и обмен энергией близким для нас людям. Так как "Роза Хутор” это наша константа, мы решили, не меняя локацию изменить ее изнутри. Так и появилась концепция ESCAPE CITY, города, который существует 72 часа. Место, в котором ты бывал не раз зимой, пропитано воспоминаниями и счастливыми моментами, в этот раз откроется с новой стороны, даст возможность переосмыслить текущую жизнь и перезарядить батарейки”, — рассказывает директор фестиваля Игорь Игнатьев.

Новая концепция предусматривает несколько ключевых направлений, которые нашли отражение в программе фестиваля. Его участникам будет предложено выйти за границы мегаполисов в дикую горную природу с целью получить новое знание, что, по мнению организаторов, поможет им в развитии по возвращении в городскую среду.

Причем, зарядиться энергией для дальнейшей офисной жизни можно будет по-разному. Например, сделать это в активном режиме, приняв участие в PEAK Climb 1100, гонке на шоссейных велосипедах, или в массовом хайкинге до высоты 1600 м — Party Hike. Еще один интересный вариант — Fake Steeze, это фановый контест по скейтбордингу.

Качественной перезагрузке помогут занятия йогой на свежем воздухе с захватывающими видами и групповой опыт пребывания в горах с гидами и проводниками.

Участникам New Star Weekend на "Роза Хутор" будут также предложены и специальные места для встречи закатов и рассветов, необычные локации и арт-объекты. Особую атмосферу и настроение обеспечит тщательно подобранное музыкальное сопровождение, направленное на развитие вкуса в этой сфере. В ходе фестиваля будут работать 5 музыкальных сцен. Гостей ждет более 40 выступлений от известных комьюнити и диджеев.

По традиции партнеры фестиваля примут участие в создании органичной и комфортной среды обитания. Среди них Яндекс.Маркет, Яндекс.Go, Дзен, Chester's, Peak Store, ÖMANKÖ, Психо Daily и другие.

Билеты и полное расписание фестиваля можно найти на сайте newstarcamp.ru