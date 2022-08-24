Убытки от отсутствия туристов из РФ на Лазурном берегу превысят 50 млн евро

В связи с отсутствием российских туристов на Лазурном берегу Франция понесёт убытки, превышающие 50 миллионов евро.

По словам президента регионального комитета по туризму Лазурного берега Франции Александры Боркио-Фонтимп, клиентов из России становится всё меньше из-за конфликтной ситуации вокруг Украины. Она напомнила в интервью РИА Новости, что в 2019 году Лазурный берег зарабатывал порядка 300 миллионов евро благодаря российским путешественникам.

"Потеря российской клиентуры будет означать потерю доходов в размере более чем 50 миллионов евро в 2022 году", — отметила президент комитета.