Eco: россиянам закроют визы в ЕС, но не везде и не всем

Август покажет, насколько Европа готова "в едином порыве" закрыть свои границы для россиян. Окончательного универсального решения ЕС может и не найти. Обсуждать этот вопрос страны ЕС будут 31 августа — сообщает Eco.

Против запрета на выдачу виз россиянам выступает Португалия. Её министерство иностранных дел заявило, что "целью санкций против Москвы должно быть наказание российской военной машины, а не российского народа".

Но, в целом, картина складывается характерная: количество виз, выданных россиянам, достигло минимума с 2010 года. В своё время, с 2012 по 2014 год, россияне получали, в среднем, 5-7 млн краткосрочных шенгенских виз в год. Примерно 500 тысяч туристических виз выдавалось в США, Великобританию и Канаду.

2014 год стал поворотным пунктом — такие данные приводят авторы проекта "Если быть точным". После воссоединения с Крымом выдача виз упала на 35-40%, а в 2021 году — на 88%

В 2022 году россияне пересекали границы с визовыми странами 1,3 млн раз:

Половина из них — въезд через Эстонию и Финляндию. Был очень развит туризм в Китай, Испанию, Грецию, Германию и Италию. По частным делам россияне посещали Польшу, Китай и Литву.

Согласно данным "Левада-Центра" (признан иноагентом в РФ) от 2016 года, загранпаспорт имели 28% граждан, а большинство россиян за границей никогда не были и даже не собирались.

Впрочем, это никак не "показывает дремучести" наших сограждан: аналог загранпаспорта имеет сравнимое число американцев. Когда твоя страна настолько велика и лежит в десятке часовых поясов, есть что посмотреть и внутри неё.

Твёрдо не хотят отказывать в приёме россиян на свою территорию:

Германия

Португалия

Кипр

Греция.

На сегодняшний день Латвия, Литва и Польша прекратили выдачу новых туристических виз гражданам РФ. Эстония ввела ограничения на въезд для россиян с визами и не хочет пускать к себе людей с шенгеном других стран. Финляндия сократит выдачу виз россиянам до 10% от обычной тысячи в день. Дания также введёт ограничения на туристические визы для граждан Российской Федерации.

Само решение выглядит дискриминацией совершенно не той группы людей, которая могла бы на что-то влиять внутри страны, резюмировали аналитики Eco. Но политическая конъюнктура важнее здравого смысла.

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