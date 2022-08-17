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Глава Российского союза туриндустрии: этот сезон для Крыма – не самый удачный

Туризм

Загруженность туристической области в этом сезоне в Республике Крым составляет лишь 60%. Такие данные озвучил глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Глава Российского союза туриндустрии: этот сезон для Крыма – не самый удачный

Эксперт назвал текущий сезон не самым успешным.

"К сожалению, средняя загрузка в Крыму близка к 60%. Она, все-таки, повысилась относительно июньских и июльских показателей. По причине того, что туристы перестали ожидать и откладывать свой отпуск в ожидании того, что полетят самолеты. Они поехали на собственных автомобилях. Также курорты Краснодарского края подзагрузились, поэтому туристы отправились чуть дальше. Крым поднялся в загрузке, но говорить о том, что сезон для него успешный, не стоит", — сказал Уманский на пресс-конференции в НСН.

По мнению главы министерства туризма и курортов Крыма Вадима Волченко, для многих россиян отдых в Республике станет более доступным вследствие старта продаж поездок с кешбэком, охватывающим туры с 1 октября по 25 декабря. В частности, это позволит привлечь отдыхающих в низкий сезон, осенью и зимой.

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Автор: Светлана Нерадовская
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