Большой гастрофестиваль пройдет в сентябре на "Роза Хутор"

Большой гастрономический фестиваль "Еда как искусство" впервые пройдет на курорте "Роза Хутор" с 1 по 4 сентября.

Гастрономический фестиваль Еда как искусство

Мероприятие откроет осенние выходные и объединит гурманов и гедонистов. Им предложат произведения лучших шефов-поваров города Сочи, которые уже готовятся показать свой авторский стиль в кулинарном искусстве. Помимо потрясающе-вкусной еды, гостей курорта ждут творческие, художественные, гастрономические, кальянные мастер-классы, выступления ди-джеев и артистов, фильмы о ресторанном бизнесе, интересные лекции и выставки, локальный маркет. Для желающих совместить полезное с приятным запланированы занятия йогой среди горных вершин, медитативная практика, чайные церемонии.

"Каждый день фестиваля будет наполнен самыми разными событиями. Например, мы организуем увлекательный гастрономический квест. Присоединиться к нему — просто. Достаточно активно участвовать в конкурсах, викторинах, представлениях и мастер-классах или просто наслаждаться вкусной едой под отличную музыку. Участники квеста смогут выиграть подарки от курорта и партнеров праздника, — рассказывают в пресс-службе курорта.

Главной площадкой большого осеннего гастрономического фестиваля "Еда как искусство" на "Роза Хутор" станет Горная Олимпийская деревня на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Участие в фестивале и в квесте — бесплатное.