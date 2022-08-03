Политолог Гусий: "сочинский коридор" откроет полёты на юг России

Российские туристы и авиапассажиры могли бы прилетать на юг нашей страны (в том числе — в Крым и Краснодарский край), несмотря на режим "закрытого неба", введенный из-за угрозы поражения авиалайнеров со стороны Украины.

Об этом со ссылкой на свои высокопоставленные источники в среде авиавластей и силовиков сообщил Pravda.Ru известный политолог Андрей Гусий.

В частности, он рассказал об имеющейся у него информации о "сочинском коридоре" — варианте, который позволил бы открыть краснодарский аэропорт "Пашковский" с подлетом авиалайнеров по маршруту Майкоп — Сочи.

В таком случае из Москвы в Краснодар самолеты будут лететь 4-5 часов, однако это кратно уменьшает время в дороге до городов Краснодарского края и курортов Крыма (например, уже сообщалось, что сейчас туристы летят до открытого Сочи, после чего им нужно не менее 10-12 часов на дорогу в города полуострова).

"В "Аэродинамике", ссылаясь на информацию от авиаперевозчиков, уверяют, что компании готовы в течение недели возобновить регулярные рейсы на внутренних и международных направлениях из Краснодара", — добавил эксперт. "Да, авиакомпании, их службы безопасности и, по моим данным, военные и силовые структуры юга России просчитали все вопросы безопасности, расхода топлива и другие авиатонкости. Как итог — в Краснодар можно летать вне опасных зон, причем для авиакомпаний и туристов лучше долго летать, чем не летать вообще", — пояснил он Pravda.Ru. "Решение, насколько мне известно, должны принимать федеральные силовые структуры — открытое обращение авиакомпаний, и расчет маршрута уже переданы "наверх", — пояснил политический обозреватель.

Добавим, что продление режима "временного запрета полетов" производится авиавластями уже не первый десяток раз.

При этом высокопоставленные источники откровенно рассказали Pravda.Ru, что продления "закрытия неба" будут продолжаться до тех пор, пока не будут "зачищены" от ПВО все приграничные регионы Украины (страны, "поднаторевшей" в сбивании гражданских авиалайнеров).

"Против "обычных" террористов у аэропортов работает ФСБ и САБ, против диверсантов с ПЗРК — другие средства и спецслужбы, есть эшелонированные средства ПВО, но до посадки нужно еще долететь", — пояснил военный эксперт.

Судя по всему, теперь вариант "безопасно долететь до Краснодарского края" появился. Решение за руководством авиа- и военного ведомств.