Тurizmajansi: аннулированы авиарейсы турецких туроператоров из России

Турецкое издание Тurizmajansi сообщает, что авиарейсы турецких туроператоров из России были аннулированы.

Тревожная информация появилась в туристических СМИ. Тurizmajansi сообщает, что часть рейсов турецких перевозчиков из России в Турцию были приостановлены. В частности, речь идёт о рейсах "Пегас".

Эксперт Керим Юлкер заявил, что Москва и Анкара расторгли соглашения сразу в нескольких секторах: строительство, энергетика и туризм. Он заявил, что авиационные компании Pegas Fly и Nortwind, которые принадлежат турецкой туристической компании Pegas, отменили свои рейсы.

"Разрешения, выданные некоторым рейсам авиационных компаний Pegas Fly и Nortwind, которые принадлежат турецкой туристической компании Pegas, были отменены один за другим", — рассказал эксперт.

Юлкер заявил, что рейсы Nordwind из Москвы в Стамбул, Анталью, Измир, Даламан и Бодрум были отменены в последние недели. Со слов эксперта, также были приостановлены рейсы Pegas Fly из Челябинска и Грозного в Анталию.