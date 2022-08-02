Турецкое издание Тurizmajansi сообщает, что авиарейсы турецких туроператоров из России были аннулированы.
Тревожная информация появилась в туристических СМИ. Тurizmajansi сообщает, что часть рейсов турецких перевозчиков из России в Турцию были приостановлены. В частности, речь идёт о рейсах "Пегас".
Эксперт Керим Юлкер заявил, что Москва и Анкара расторгли соглашения сразу в нескольких секторах: строительство, энергетика и туризм. Он заявил, что авиационные компании Pegas Fly и Nortwind, которые принадлежат турецкой туристической компании Pegas, отменили свои рейсы.
"Разрешения, выданные некоторым рейсам авиационных компаний Pegas Fly и Nortwind, которые принадлежат турецкой туристической компании Pegas, были отменены один за другим", — рассказал эксперт.
Юлкер заявил, что рейсы Nordwind из Москвы в Стамбул, Анталью, Измир, Даламан и Бодрум были отменены в последние недели. Со слов эксперта, также были приостановлены рейсы Pegas Fly из Челябинска и Грозного в Анталию.
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