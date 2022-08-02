Житель Оренбурга выиграл суд у турагентства из-за отменённого путешествия

В Дзержинском суде города Оренбург прошло рассмотрение дела о поездке, которая не состоялась ввиду форс мажорных обстоятельств.

Как пишет 56orb.ru, в качестве истца выступал оренбуржец, мечтавший отдохнуть при помощи турфирм "Анекс Туризм" и "АЭРО-ТУР".

Мужчина подписал договор на организацию своего отдыха с компанией "АЭРО-ТУР". Но, к его несчастью, дело происходило в разгар пандемии COVID-19, в период отмены большого количества и зарубежных, и внутренних рейсов.

Поэтому, приняв во внимание эпидемиологическую ситуацию в мире, клиент и турагентство подписали дополнительное соглашение, в котором была указана конкретная дата, до которой должен был произойти вылет. Однако пандемия затянулась, и соглашение пришлось расторгнуть.

Турагентство не возместило мужчине стоимость поездки, и он подал на него в суд с требованием выплатить ему и сумму, уплаченную за путёвку, неустойку, штраф, а также моральную компенсацию в размере 30 тысяч рублей.

Изучив материалы дела, суд обязал компанию "Анекс-Туризм" выплатить истцу неустойку в размере 50 тысяч рублей, 20 тысяч рублей штрафа и компенсацию в сумме 3 тысяч рублей. Компания "АЭРО-ТУР" по решению суда выплачивать ему ничего не должна, однако это решение можно обжаловать, отметили в суде.