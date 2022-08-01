Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В Уфе водительница Lada XRAY сбила четырёхлетнюю девочку
Эксперт МГИМО раскритиковал идею покупки Россией иностранных БПЛА
Биолог: гигантские испанские слизни, обнаруженные в Москве, наносят вред природе
Константинов: Украиной командуют голограммы и картинки
Литовкин: РФ поддержит идею Байдена создать новую систему контроля вооружения
Наина Ельцина сочла Геннадия Зюганова "неудачником"
Рожин: ВСУ удалось стабилизировать фронт в районе Северска
Хазин о конфликте в Косово: "Придётся забрать Черногорию"
Чайные бренды Lipton и Brooke Bond покинут российский рынок в конце года

Тревел-блогер из РФ: "В Индии туристов часто хотят отравить"

Туризм

Тревел-блогер из России заявил, что в Индии туристов часто хотят отравить.

Тревел-блогер из РФ: "В Индии туристов часто хотят отравить"

Путешественник в своём блоге рассказал, что часто слышал от своих индийских друзей истории, что местные жители травят людей в поездах. По его словам, таких историй очень много, и сами индийцы не доверяют своим же. Блогер рассказал про схему отравления и ограбления.

"План простой: ты съешь угощение и уснёшь, либо умрёшь. Всё зависит от начинки и от пропорции лишнего ингредиента. <…> А как же душевные посиделки в поезде, где все друг друга угощают, общаются, делятся своими историями из жизни? Мы привыкли именно к таким ж/д историям", — написал блогер.

После того как человек засыпает, мошенники забирают все вещи и уходят на ближайшей станции.

Ещё одним рискованным местом, могут стать местные дешёвые забегаловки. По словам блогера, там туристов могут также отравить, подсыпав что-то в еду.

"То, в каких условиях готовят индийцы, голыми руками хватаясь за еду — отравиться можно запросто. Поэтому русские туристы чаще всего с непривычки, которые тянут всю уличную еду в рот, потом не могут встать с кровати. Но это не из-за яда или снотворного. Элементарные бактерии выбивают туриста из колеи", — заявляет он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлиана Смирнова
Популярное
Мир. Новости мира
Депутат Госдумы Колесник: Польша скоро станет парком Юрского периода

Польша скоро будет Атлантидой, а Великобритания Парком Юрского периода, считает депутат Госдумы Андрей Колесник.

Депутат Госдумы Колесник: Польша скоро станет парком Юрского периода
Newsweek: РФ готовит НАТО неприятный сюрприз. Кремль может сменить статус-кво
Силовые структуры
Newsweek: РФ готовит НАТО неприятный сюрприз. Кремль может сменить статус-кво
Экономика и бизнес
Хазин: платформа, на которой стоят США, через три месяца будет разрушена
Силовые структуры
ВС РФ нанесли новые удары по военным объектам ВСУ в Одесской области
Любовь Степушова Москва не примет предложение Байдена о переговорах по СНВ Любовь Степушова Анастасия Жукова Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова Ольга Лебедева НАТО настойчиво подталкивает косоваров к эскалации конфликта с Сербией Ольга Лебедева
Общество
Шукшина пожаловалась Мишустину: Наши ТВ-каналы работают по украинскому заказу
Мир. Новости мира
Собчак сообщила о госпитализации Чубайса в реанимацию с синдромом Гийена-Барре
ISW: Затишье у Северска говорит об изменении приоритетов СВО на Украине
Силовые структуры
ISW: Затишье у Северска говорит об изменении приоритетов СВО на Украине
Последние материалы
Евсеев: Байден хочет заменить СНВ-3 из-за страха перед ядерной войной с Россией
Чайные бренды Lipton и Brooke Bond покинут российский рынок в конце года
Убийство Роберта Кеннеди: ЦРУ могли использовать зомби-киллера
Запрос "снять туристку из РФ" в турецком Google оказался на первых местах
Москва не примет предложение Байдена о переговорах по СНВ
Канадский историк обозначил настоящую границу Украины — Новороссии там нет
Коротченко: РФ существенно усилит возможности флота при помощи "Цирконов"
Американский политик Кинзингер призвал поставить РСЗО HIMARS Грузии
Рожин: чтобы наказать Киев за теракты, ВС РФ нужно ударить по ГУР Украины
Норин: лучший ответ на обстрел Донецка "Лепестками" — военный разгром Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников