Тревел-блогер из РФ: "В Индии туристов часто хотят отравить"

Тревел-блогер из России заявил, что в Индии туристов часто хотят отравить.

Путешественник в своём блоге рассказал, что часто слышал от своих индийских друзей истории, что местные жители травят людей в поездах. По его словам, таких историй очень много, и сами индийцы не доверяют своим же. Блогер рассказал про схему отравления и ограбления.

"План простой: ты съешь угощение и уснёшь, либо умрёшь. Всё зависит от начинки и от пропорции лишнего ингредиента. <…> А как же душевные посиделки в поезде, где все друг друга угощают, общаются, делятся своими историями из жизни? Мы привыкли именно к таким ж/д историям", — написал блогер.

После того как человек засыпает, мошенники забирают все вещи и уходят на ближайшей станции.

Ещё одним рискованным местом, могут стать местные дешёвые забегаловки. По словам блогера, там туристов могут также отравить, подсыпав что-то в еду.

"То, в каких условиях готовят индийцы, голыми руками хватаясь за еду — отравиться можно запросто. Поэтому русские туристы чаще всего с непривычки, которые тянут всю уличную еду в рот, потом не могут встать с кровати. Но это не из-за яда или снотворного. Элементарные бактерии выбивают туриста из колеи", — заявляет он.