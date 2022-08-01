Запрос "снять туристку из РФ" в турецком Google оказался на первых местах

Запрос "снять туристку из РФ в Анталье" в турецком Google оказался на первых местах.

Турки начали массово интересоваться, как можно "снять" туристку из России, сообщает портал "Турпром" ссылаясь на турецкие СМИ. По их информации, с начала летнего сезона жители Турции начали массовую охоту на русских женщин. Турецкие СМИ рассказали, что как только в поисковом запросе набирают "antalya rus tur…", то в подсказках сразу всплывает слово "tavlama", что в переводе означает "снять, склеить".

Журналисты считают, что такое отношение является "агрессивным и унижающим". Они предупреждают, что это может закончиться не только курортным романом, но и сексуальным насилием. Турецкие журналисты призывают туристок из РФ быть аккуратнее и разборчивее в своих знакомствах.