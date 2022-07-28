Iltalehten: туристов из России нельзя пускать в Финляндию

Обозреватель Мика Коскинен из Iltalehten заявил, что туристов из РФ нельзя пускать в Финляндию.

Россия сняла ограничения на поездки, введенные из-за коронавируса 15 июля. С тех пор многие россияне смогли приехать в Финляндию по туристической визе. Кроме того, по мнению Коскинена, Финляндия является очень важной транзитной страной для российских туристов, поскольку воздушные пути из России в Европу перекрыты.

По словам Коскинена, россиян нельзя впускать в Финляндию пока идёт специальная военная операция (СВО) на Украине. По его мнению, мирные граждане РФ не должны приезжать в Хельсинки на отдых или шопинг.

Эстония, Латвия и Литва в настоящее время не выдают туристические визы россиянам. По словам эксперта, к этим странам должна примкнуть и Финляндия.

Предлагается полностью запретить выдовать визы либо аннулировать уже выданные. Но этого не позволяют правила Евросоюза.