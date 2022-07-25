Туристы из США боятся круизов по Балтийскому морю из-за СВО РФ на Украине

Американские туристы боятся круизов по Балтийскому морю из-за СВО России на Украине.

Руководитель сектора пассажирских перевозок порта Хельсинки Кай Таколандер заявил, что американских туристов пугает маршрут, который проходит рядом с Украиной. По его словам, они опасаются поездок в регионы Балтийского моря. В беседе с изданием MTV Uutiset Таколандер заявил, что обычно у них много гостей из Северной и Южной Америки. Однако туристы думают, что Украина очень близко находится к Балтийскому морю, поэтому считают, что это опасная зона.

Автор финского издания Verkkouutiset Маркус Мяки заявил, что в этом году из-за СВО РФ на Украине Санкт-Петербург был исключён из маршрутов международных круизных лайнеров в качестве промежуточной остановки. По его мнению, это сильно влияет на работу порта Хельсинки.

Мяки сообщил, что популярность круизных туров постепенно начинает восстанавливаться после коронавирусных ограничений. В этом году в Хельсинки зайдет 165 круизных лайнеров, когда как до начала пандемии, в 2019 году, порт Хельсинки посетило около 300 лайнеров.