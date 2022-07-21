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На "Роза Хутор" покажут звездопад

Туризм

Музыкально-астрономический фестиваль "Комета Свифта 2022" пройдет на курорте "Роза Хутор" с 12 по 14 августа.

На "Роза Хутор" покажут звездопад

Увидеть падающие звезды и загадать желание можно будет в горах Сочи. Музыкально-астрономический фестиваль "Комета Свифта 2022" пройдет на курорте "Роза Хутор" с 12 по 14 августа. Именно в эти дни над Землей проходит метеорный поток Персеиды, частицы кометы размером с песчинку попадают в атмосферу и загораются, оставляя на небосводе огненные следы. За час в ночном небе можно будет увидеть до 100 таких вот падающих звёзд. Bинoвница такого необычного явления — кoмeтa Cвифтa-Tуттля. Именно она сбрасывает огромное кoличecтво мeтeopoв, проходя свой орбитальный путь. Cкopocть иx движeния достигает бoлee 100 тысяч миль в чac. Сгорая в aтмocфepe, они оcтaвляют xapaктepныe cвeтoвыe пoлocы. Xoтя мeтeopы видны в любoм учacткe нoчнoгo нeбa, вce oни пpoиcxoдят из oднoй тoчки — созвездия Пepceя.

"В этом году поток Персеиды на курорте "Роза Хутор" будет сопровождаться фестивалем "Комета Свифта". Он объединит в себе музыку, спорт и астрономию. Ночью гостей ждет наблюдение за падающими звездами, лекции о космосе, двухметровый телескоп, живая музыка и кинопоказы. При этом место проведения подобрано так, чтобы не было никакого светового загрязнения, поэтому смотреть на звездопад можно будет в максимально комфортных условиях. Несколько оборудованных площадок расположены на высоте около 1000 метров над уровнем моря. Здесь можно разместиться в палаточном лагере или поставить свою палатку на специальное оборудованное место. Для тех, кто не хочет оставаться на ночь, будет организован специальный трансфер", — пояснили в пресс-службе курорта.

Отдельной изюминкой фестиваля станет его музыкальная программа. В рамках мероприятия будут работать три музыкальные сцены, одна из них — ночная — с 00 до 06 часов. Гостей ждут выступления диджеев и концерты. На главной сцене можно будет услышать Меджикул, Sanchez, Ishome, Stereotypes, Друг Диджея и др. Также будет открыта хип-хоп сцена с винилом и концертами.

Днем на фестивале будут доступны трекинг в горах, прогулки на электровелосипедах и электробайках, развлечения в уникальном вейк-парке на горном озере. В течение всего фестиваля будет проходить Local Market — ярмарка местных ремесленников, garage sale, грим, мастер-классы для детей и взрослых.

Таким образом гости курорта в августе смогу принять участие в трёхдневном фестивале с насыщенным дневным отдыхом в горах, яркой музыкальной программой и ночным зрелищным звездопадом.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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