АТОР: стоимость отдыха в Абхазии в августе начинается от 8,6 тысячи рублей

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что стоимость отдыха в Абхазии в августе начинается от 8,6 тысячи рублей.

По данным АТОР, недельный тур на двоих в Абхазию можно найти за 8,6 тысяч рублей. Однако в эту стоимость не будет входить перелёт и питание. Если добавить в путёвку завтрак, обед и ужин, то цена возрастёт до 27 тысяч рублей. А если включить ещё и перелёт, то за недельный отдых придётся заплатить минимум 46 тысяч рублей.

Туроператоры прогнозируют, что в этом сезоне будет полная загруженность отелей до конца октября. При этом тем, кто хочет сэкономить на отдыхе, рекомендуют дождаться второй половины сентября. Отмечается, что в этот период начнётся сезонное снижение цен, и поездка в Абхазию будет стоить на 20-30 процентов дешевле, чем на пике сезоне.