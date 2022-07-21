Десятидневный отдых в Сочи обойдётся туристам вдвое дешевле, чем в Турции

В Ассоциации туроператоров России рассказали, что десятидневный тур в Сочи обойдётся гражданам РФ вдвое дешевле, чем в Турции.

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что дешевле всего отдых россиянам обойдется в Абхазии — 60 тысяч 800 рублей. Чуть больше придется заплатить за тур в Калининград — 64 тысячи 700 рублей. Отдых в Сочи обойдётся в 83 тысячи рублей.

В июле-августе 2022 года отдых в Турции для семьи из трёх человек обойдётся в два раза дороже, чем в 2021 году. По данным АТОР, средний чек поездки составит 3367-3800 евро.

Путёвка на десять ночей с вылетом из Москвы обойдётся в 200-230 тысяч рублей. Семье из двух взрослых и одного ребёнка придётся заплатить 250-275 тысяч рублей. Если лететь в Турцию из Сочи, то путёвка на десять ночей на двоих будет стоить 200-240 тысяч рублей, а на троих — 235-243 тысяч рублей.

Сочи остаётся одним из самых доступных курортов для жителей РФ. В июле недельный отдых в отеле может обойтись в 55-70 тысяч рублей, а в начале августа есть предложения менее чем за 100 тысяч рублей на двоих. Также есть весьма доступные турпакеты. Так, например, проживание в Красной Поляне и перелёт из Москвы может обойтись в 60-80 тысяч рублей.