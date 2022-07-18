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"Роза Хутор" открыл горный кемпинг "Нахазо"

Туризм

Продолжая развивать разветвленную сеть горных пеших маршрутов в сотрудничестве с Сочинским национальным парком, курорт "Роза Хутор" впервые открывает для приема туристов кемпинг "Нахазо". Он расположен на южном склоне хребта Аибга на высоте 1900 метров над уровнем моря. К нему ведет новый познавательный маршрут с таким же названием. Протяженность пути составляет около семи километров в одну сторону, перепад высот — 420 метров, а длительность три часа.

"Роза Хутор" открыл горный кемпинг "Нахазо"

Кемпинг "Нахазо" представляет собой современный туристический лагерь повышенного комфорта с 12 деревянными лоджами креативной треугольной формы, напоминающей двускатные палатки. Внутри домики оборудованы всем необходимым для уютной ночевки — кроватями с постельным бельем, розетками для подзарядки телефонов, светильниками и тп. Также на территории кемпинга есть ресторан, сантехблок с туалетами и душевыми, инфоцентр с прокатом горной экипировки, большая терраса с красивейшим видом на долину реки Псоу — стоящий здесь телескоп позволит гостям понаблюдать за звездами. В кемпинге доступна сотовая связь и wi-fi.

"Сейчас все более очевидным становится запрос на альтернативный отдых с погружением в "дикую" природу — говорит генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский. - И мы готовы предоставить нашим гостям такую возможность. Кроме маршрутов с профессиональными гидами, удовольствия от уединения, воздуха и окружающих ландшафтов, в кемпинге можно будет пройти специальные обучающие курсы по навыкам поведения в горах. Наш новый объект идеально подходит не только для индивидуального, но и для интересного корпоративного отдыха — здесь есть все необходимое".

До "Нахазо" можно добраться по канатным дорогам курорта до вершины Роза Пик и далее пройти пешком по горной дороге 7 км. Прогулочный билет на подъемники при бронировании проживания в кемпинге предоставляется по специальному льготному тарифу. Для отдыхающих предусмотрена опция полного пансиона, т. е. трехразового питания (по желанию). В кемпинге также возможен показ кинофильмов, есть большой выбор настольных игр, планируются занятия йогой, по основам альпинизма и тп.

"Нахазо" — первый кемпинг в программе развития природного туризма на "Роза Хутор". Как отмечает Александр Белокобыльский, это по-прежнему является для курорта приоритетной задачей. В планах на ближайшие годы создание необходимой инфраструктуры. В частности, предполагается завершить работу над новым туристическим кольцом пеших маршрутов, протяженностью 40 км, на котором будут устроены еще 5 кемпингов.

"По нашему плану, кемпинги должны быть созданы в живописных местах, например, рядом с озерами, водопадами и другими природными красотами. Это будут некапитальные строения только для летнего отдыха, но в перспективе мы рассматриваем возможность создания комфортного отдыха в них и зимой. Пока это только начало нашей большой программы по развитию природного туризма на нашем курорте", — сказал генеральный директор курорта "Роза Хутор".

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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