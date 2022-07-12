Барзыкин: 60% россиян предпочитают Турцию среди стран дальнего зарубежья

Более 60% российских туристов предпочитают отдых в Турции, если говорить о странах дальнего зарубежья. Об этом заявил первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Pravda.Ru. На втором месте находится Белоруссия, на третьем — Абхазия, отметил он. Также россияне достаточно активно путешествуют по странам СНГ, среди которых Армения, Узбекистан и Казахстан.

"Все они для нас страны дружественные, понятные и бюджетные, безвизовые, естественно", — подчеркнул Барзыкин.

Он заявил, что некоторые россияне пытаются попасть в Европу через третьи страны. Однако в союзе туриндустрии не рекомендуют этого делать из-за высокой степени неопределённости, что может помешать полноценному отдыху.

Юрий Барзыкин отметил, что на сегодняшний день цены на курортах везде соответствуют спросу.

"Кто хочет сэкономить, можно забронировать на сентябрь, на октябрь — стоимость будет ниже", — заявил собеседник Pravda.ru.