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Эксперт по туризму дал рекомендации по путешествиям в июле

Туризм

Летом россиянам лучше ехать в отпуск туда, где есть вода. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин.

Эксперт по туризму дал рекомендации по путешествиям в июле

Бандурин отметил, что у всех людей разные предпочтения, поэтому нужно ориентироваться на свои потребности. Для тех, кто любит дикий отдых, он предлагает рассмотреть Челябинскую область, Карелию или Урал, где есть много озёр. Эксперт заявил, что лучше для отдыха выбирать менее туристические места.

"Все традиционные места — Байкал, Карелия — это уже известные вещи. Там сейчас не протолкнёшься. А есть места неожиданные, но очень интересные. Тот же самый Алтай, но не Белокуриха, а другие места. К сожалению, проблема в том, что инфраструктуры мало", — посетовал эксперт.

По словам Бандурина, для июля в этих регионах очень гуманная погода. Также эксперт предлагает рассмотреть Курган и Астрахань тем, кто любит жару.

"Хотя это южная Россия, но Сетоверный Казахстан. Граница с Казахстаном. Там тоже есть радоновые озера", — подытожил Бандурин.

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Автор: Юлиана Смирнова
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