La Croix: в Грузии всё ещё ждут туристов из РФ, несмотря на конфликт в 2008 году

Журналист газеты La Croix Тома Гишар рассказал, что в Грузии всё ещё ждут туристов из России, несмотря на конфликт в 2008 году.

Гишар в своей статье для La Croix рассказал, что ненависти к россиянам у местных жителей нет, однако услышал о желании увидеть на курортах Грузии европейцев. Местная жительница Лика расстроилась, когда услышала новости о том, что русские туристы больше не приедут. Но с января по май Грузию посетили 157 тысяч россиян. Для грузинских берегов высокий сезон — с июля по октябрь, и это русский сезон. В 2021 году более 200 тысяч русских посетило страну.

Гишар пообщался с туристкой Екатериной, которой перед отъездом друзья заявляли, что русским больше не рады в Грузии. Но она не столкнулась с проблемами по приезду в Уреки.

Владелец пляжного бара Торнике рассказал, что рассчитывает сделать на россиянах хороший бизнес в этом сезоне.

"Люди здесь почти на 100% зависят от российского туризма", — рассказал Торнике.