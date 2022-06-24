Финляндия сняла ограничения для туристов, но пока путешествовать сложно и дорого

Власти Финляндии решили открыть границу с Россией 1 июля и снять ограничения на выдачу виз. Но туристов отпугивают сложности с транспортом и дороговизна.

По словам туроператоров, сейчас есть некоторые сложности с выездом из России, пограничники требуют обоснование необходимости поездки в Финляндию. Подобная неприятная ситуация недавно произошла со режиссёром Александром Сокуровым, у него не было достаточно веских оснований для посещения страны.

Сейчас желающие посетить Суоми могут воспользоваться двумя способами, сообщает портал newizv.ru. Это либо автомобиль, но машиной должен управлять гражданин Финляндии, либо автобусные маршруты. Рейсы из Петербурга курсируют с периодичностью в несколько часов, стоимость составляет от 4 200 до 4 900 рублей в одну сторону.

Ещё одним препятствием для возобновления туризма стала инфляция в Финляндии. Номер четырёхзвёздочного отеля в центре Хельсинки на неделю двоим путешественникам будет стоить более 800 евро.