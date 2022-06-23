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Создана масштабная интерактивная карта горного курорта "Роза Хутор"

Туризм

Это первая фотопроекция туристического объекта в России с исключительным разрешением изображения в 24 миллиарда пикселей и первая в мире, снятая в горах с воздуха.

Создана масштабная интерактивная карта горного курорта "Роза Хутор"

Онлайн-проект, созданный креативной лабораторией "Гигарама", дает полное представление о всей инфраструктуре курорта в летний и зимний сезоны. В специальном приложении пользователи могут не только найти необходимые локации — горнолыжные спуски, канатные дороги, отели, рестораны и т. п. — но и рассмотреть их в деталях. При этом территория курорта является частью окружающего горного ландшафта, обзор в 360° позволяет пользователю "оглядеться", как если бы он находился на местности лично. Таким образом, онлайн-проект "Роза Хутор" делает навигацию по курорту максимально удобной.

Оптимизация для всех мобильных устройств и доступность даже при средней скорости интернета также позволяет потребителю легко и быстро воспользоваться картой, находясь, например, на вершине горы.

"Создание масштабной гигапиксельной панорамы горного курорта — это очень красивый и вдохновляющий проект. Детальная съемка "Роза Хутор" на всех уровнях высоты — Роза Долины (560 метров над уровнем моря), Горной Олимпийской деревни (1100) и Роза Пик (2320) — поможет нашим гостям лучше ориентироваться и понимать все возможности отдыха на курорте. Это значит, что такой виртуальный тур будет полезен туристам с точки зрения лучшей организации своего отдыха в любой сезон", — отметил генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский.

Интерактивная карта "Роза Хутор" реализована креативной лабораторией "Гигарама", единственной в России, которая профессионально занимается созданием гигапиксельных панорам и успешно сочетает этот приём в своих проектах с множеством других мультимедийных форматов. Для осуществления поставленной задачи специалисты "Гигарамы" разработали специальный дрон с шестью винтами и уникальный вращающийся вокруг своей оси подвес для крепления камеры. С этого гексакоптера было сделано более 4000 снимков с высоты 150 — 200 метров над поверхностью земли. При съёмке самой высокой точки курорта — Роза Пик — дрон зависал на высоте 2520 метров над уровнем моря.

Летать и снимать в горах сложнее, чем где бы то ни было из-за изменчивого ветра: для качественных снимков, которые можно было бы сшить в единое полотно без видимых искажений на стыках, коптер должен оставаться в одной точке практически неподвижным — всё время на протяжении одной съёмки. Чтобы получить результат, который удовлетворил бы всех участников съёмочной группы, над одной только Роза Долиной камеру поднимали в воздух 12 раз в течение пяти дней.

Выход каждого проекта лаборатории "Гигарама" неизменно вызывает огромный интерес как зрительской аудитории, так и профессионального сообщества. Работы компании неоднократно удостаивались профессиональных наград интернет-индустрии — в том числе, главной мировой интернет-премии Webby.

Ccылка на проект: go.rosakhutor.com/panorama

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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