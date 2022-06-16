Турецкий эксперт Явуз: европейский туризм рухнул из-за санкций против России

После введения антироссийских санкций туризм Европы столкнулся с печальными последствиями. Многие европейские курорты, которые существовали за счёт российских туристов, опустели. Турецкий эксперт по туризму Реджеп Явуз отметил, что ущерб, который Европа потерпела из-за ограничительных мер, нельзя недооценивать.

"Россия, в прежние времена отправлявшая по всему миру 45 миллионов туристов и производившая 36 миллиардов долларов добавленной стоимости, обладает способностью менять балансы", — заявил он.

Явуз отметил, что этот туристический сезон может оказаться крайне убыточным, поскольку Европа попала в ловушку, когда выступила против России. Он сообщил, что к самым пострадавшим странам относятся Кипр, Греция, Болгария, Черногория и Италия. В Чехии также курорт Карловы Вары получал огромные деньги благодаря туристам из России.

"К концу мая в отелях было загружено буквально несколько номеров, магазины пусты и закрываются. <…> Пострадала и Испания, куда прибывали 1,3 миллиона российских туристов. Испанцы, которые когда-то вывесили русским флаги с надписью "Больше не приезжайте!", теперь ищут российских туристов с фонарём", — цитирует слова турецкого эксперта издание "ТурПром".