Самый высокогорный фудкорт в России открылся на "Роза Хутор"

Food Street расположен на курорте "Роза Хутор" на высоте более тысячи метров над уровнем моря. В трехэтажном здании с 10-метровыми панорамными окнами, в окружении горных вершин разместился фудкорт, где можно отведать разные кухни мира и найти новые интересные вкусы.

Фудкорт Food Street на Роза Хутор

Три корнера и бар представляют отдельные гастрономические направления: паназиатскую кухню, куриные лакомства, бургеры, устрицы и морские ежи и многое другое. Здесь также есть открытая веранда с креслами-грушами, музыкой, гирляндами и кинозал под открытым небом.

Кроме кулинарных изысков на Food Street в ежедневном режиме предлагают специальную программу бесплатных активностей.

"Каждый день гостей центра ждут творческие и кулинарные мастер-классы. В программе — занятия по скрапбукингу, изготовлению свечей, плетению ловца снов и многие другие. Афиша бесплатных мероприятий публикуется на сайте и в социальных сетях Food Street", — рассказала арт-директор Food Street Евангелина Пономарева.

Помимо мастер-классов в Food Street, здесь можно бесплатно поиграть в кикер или X-box, детские игровые автоматы, сразиться в "Мафию", повеселиться на зажигательных вечерниках и квартирниках.