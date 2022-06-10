Подведены итоги заявочной кампании маркетингового конкурса "PROбренд"

Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ подводит итоги заявочной кампании Четвертого международного маркетингового конкурса в сфере туризма "PROбренд".

В сложном для турбизнеса и мировой общественности 2022 году на конкурс поступило 319 заявок из России, Казахстана и Киргизии.

В ближайшее время будут опубликованы шорт-листы по 9 номинациям, и Экспертный совет конкурса начнет работу по оценке проектов, которая продлится до конца июня. Награждение призеров состоится в сентября 2022 года.

Второй год подряд безоговорочным лидером по количеству заявок становится номинация "Видеобрендинг" — в нее подана пятая часть всех заявок. Кроме того, сохраняется прошлогодняя тенденция — большинство участников предоставили видеоролики в качестве дополнительных материалов в другие номинации. Видео уверенно выходит на первые позиции в наборе инструментов для продвижения брендов.

Головокружительный взлет в 2022 году сделала номинация "Брендированная полиграфия", поднявшись с четвертого места сразу на второе! В очередной раз Оргкомитет отмечает, что печатная продукция не сдает позиций в маркетинге. Печатные каталоги, буклеты и календари рассматриваются участниками как равные по эффективности с интернет-пространством средства продвижения брендов.

Популярны у конкурсантов и номинации "Брендинг территорий" и "Брендированная сувенирная продукция", поделившие третью строчку в рейтинге по количеству заявок.

ТОП-5 регионов по числу поданных заявок:

1. Свердловская область.

2-4. Московская область, Ленинградская область, Ростовская область

5. Республика Крым

Еще одним трендом 2022 года, как и два года назад, стал интерес к конкурсу со стороны студентов российских вузов — будущих специалистов туриндустрии. Оргкомитет принял решение оценивать студенческие проекты отдельно.

Международный маркетинговый конкурс "PROбренд" — это не только выявление лучших. Это обмен опытом, новые знания, контакты, идеи и будущие совместные проекты. Конкурс проводится при поддержке Института гостиничного бизнеса и туризма Российского университета дружбы народов, ассоциации "Народные художественные промыслы России", "Ассоциации музеев космонавтики" (АМКОС).

Генеральный партнер — горный курорт "Роза Хутор".

Партнеры конкурса: Роскосмос, компания "Автодор-платные дороги", издательство "Бомбора", компания "Русский путешественник".

Генеральный информационный партнер — "Комсомольская правда"

Генеральный интернет-партнер — PRAVDA. RU

Официальные информационные партнеры — "Известия", "Аргументы и факты"

Информационные партнеры: туристический портал 100 Дорог, туристический портал TRIP2RUS. RU, издательство "Аякс-пресс", путеводители "Полиглот", Журнал "Отель".