Губернатор Подмосковья Воробьёв: Московская область готова к наплыву туристов

Московская область продолжает набирать популярность у туристов. Гостиницы и пансионаты уже забронированы на 85%, рассказал глава региона ­Андрей Воробьёв.

Широкий выбор туристических объектов способен удовлетворить любой, даже самый изысканный вкус. В области широко представлен как пляжный, так и культурный отдых, приводит слова губернатора интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Свои услуги путешественникам по Московской области уже предоставляют 923 оте­ля, порядка 25 яхт-клубов, 12 гольф-клубов, 78 конных клубов, причём инфраструктура продолжает развиваться и совершенствоваться.

Отдельным плюсом для туристов станет финансовая сторона вопроса, отметил Воробьев. Молодые люди смогут и вовсе бесплатно посещать всевозможные культурные мероприятия в регионе по "Пушкинской карте".

Для перемещения между различными объектами гости области смогут воспользоваться каршерингом.

"Belkacar расширила зону вождения на летнее время, это позволяет проще пользоваться каршерингом в Подмосковье", — уточнил губернатор.

В приложении для пользователей отмечены специальные зоны и новые направления для путешествий. В описаниях к ним можно найти основные достопримечательности и краткую информацию о подмосковных городах.